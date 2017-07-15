Власти Германии подтвердили гибель своих граждан при нападении боевика в Хургаде

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Власти Германии подтвердили гибель своих граждан при нападении боевика в Хургаде

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Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников

Полиция проводит расследование обстоятельств резни на египетском пляже, нападавший задержан, но мотивы преступления пока не раскрыты.

Немецкие власти подтвердили, что двое туристов, погибших при нападении террориста с ножом в отелях Хургады, являются гражданами Германии. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство иностранных дел ФРГ.

— В данный момент мы с сожалением может подтвердить, что двое немецких туристов погибли при атаке в Хургаде, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, вечером 14 июля в двух отелях в Хургаде вооружённый ножом мужчина напал на отдыхающих. В результате нападения преступника были убиты два человека. Ещё четверо получили ранения. Среди них была и россиянка. Её экстренно доставили в Россию и прооперировали. В настоящий момент здоровью женщины ничего не угрожает.

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