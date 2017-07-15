Пловца Лохте признали невиновным в даче ложных показаний по "ограблению" в Рио

В апелляционном суде решили, что олимпийский чемпион не нарушил закон, преувеличив подробности инцидента в разговоре с прессой.

С американского пловца Райана Лохте сняли обвинения в лжесвидетельствовании властям по делу об "ограблении" на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Как сообщает портал TMZ, двое из трёх судей бразильского апелляционного суда не увидели нарушения закона в том, что спортсмен преувеличил подробности инцидента в разговоре с журналистами.

Как ранее писал Лайф, члены американской олимпийской сборной устроили дебош на местной автозаправке, после чего их успокаивал вооружённый охранник. Но после инцидента Гуннар Бенц, Джек Конгер, Райан Лохте и Джеймс Фейген завили прессе, что их ограбили. Известного пловца обвинили в ложном доносе.