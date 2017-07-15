Двух полковников ФСБ арестовали по подозрению в коррупции

По данным следствия, сотрудники спецслужб вымогали взятки у предпринимателя за получение госконтрактов.

Сразу двое сотрудников центрального аппарата ФСБ были задержаны и арестованы по подозрению в серии коррупционных преступлений. Как сообщает телеграм-канал Mash, силовики неоднократно получали взятки на общую сумму около одного миллиона рублей от главы частного охранного предприятия, которое занимается охраной дипломатических объектов.

По данным следствия, начальник одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков вымогали 500 тысяч рублей от предпринимателя за заключение с ним контракта на охрану объектов главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РФ. Бизнесмен передал деньги силовикам. Однако вскоре сотрудники ФСБ снова обратились к главе ЧОПа с требованием дать им денег. Предприниматель обратился за помощью в отдел собственной безопасности ФСБ.

Во время передачи очередной взятки, которая проходила под наблюдением оперативников, полковник Костенков был задержан с поличным. Буквально сразу он согласился сотрудничать со следствием и дал показания против своего начальника — полковника Кутернина.

В настоящий момент оба подозреваемых находятся в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.