Новый посол России в Турции Алексей Ерхов прибыл в Анкару

Его встретил в аэропорту директор департамента протокола МИД страны Шевки Мютевеллиоглу.

Посол России в Турции Алексей Ерхов прибыл в Анкару, сообщил исполняющий обязанности пресс-атташе посольства Александр Лешуков.

— Новый посол России Алексей Ерхов прилетел сегодня в Анкару. Его встретил в аэропорту директор департамента протокола МИД Турции Шевки Мютевеллиоглу, — отмечается в сообщении.

Как отмечается, копии верительных грамот ему вручат в понедельник, 17 июля. По предварительной информации, Ерхов по согласованию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом будет участвовать в специальном заседании парламента по случаю годовщины попытки переворота в стране.

Напомним, посла России Андрея Карлова убили 19 декабря прошлого года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.