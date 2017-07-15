По факту ранения нардепа под Авдеевкой возбуждено уголовное дело

Ранее депутата Верховной рады Евгения Дейдея доставили на вертолёте в город Днепр.

По факту ранения украинского нардепа Евгения Дейдея под Авдеевкой возбуждено уголовное дело. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала представитель генпрокурора Украины Лариса Сарган.

— Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения ранения народным депутатом Украины Евгением Дейдеем, — написала она, отметив, что уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 288 УК Украины ("Теракт").

Ранее Лайф сообщал о том, что под Авдеевкой был ранен украинский нардеп. Его доставили в Днепр на вертолёте.