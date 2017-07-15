В метро Тегерана неизвестный напал на священнослужителя

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В метро Тегерана неизвестный напал на священнослужителя

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Фото: © flickr.com

Во время нападения и задержания злоумышленника не менее 15 человек получили ножевые и огнестрельные ранения.

Не менее 15 человек были ранены 15 июля в метро в Тегеране, когда на одной из станций которого вооружённый ножом мужчина напал на священнослужителя, сообщает Mehr.

По предварительной информации, нападение произошло на станции, которая расположена в пригороде — городе Рей. После нападения находившиеся поблизости пассажиры вмешались в конфликт.

Полицейские открыли огонь для задержания злоумышленника. В результате не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

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