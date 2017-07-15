В американских парках Disney откроются павильоны, посвящённые "Звёздным войнам"

Компания намерена построить их к 2019 году и воссоздать кварталы городов из знаменитой киносаги.

The Walt Disney Company планирует открыть в парках развлечений в Калифорнии и Флориде павильоны, посвящённые "Звёздным войнам". Компания представила макет проекта на выставке D23 в калифорнийском Анахайме.

В компании рассказали, что намерены воссоздать кварталы инопланетных городов из киносаги, где будут размещаться тематические магазины, закусочные и различные увеселительные заведения. Павильоны планируется построить к 2019 году.

Консультантами проекта выступают специалисты компании Lucasfilm, которую The Walt Disney Company приобрела в 2012 году за $4,05 млрд. Ранее компания принадлежала автору киносаги о "Звёздных войнах" Джорджу Лукасу.

Выставка в Анахайме продлится до 16 июля.