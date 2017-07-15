В Сочи на остановке столкнулись два автобуса, пять человек пострадали

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства аварии.

Водитель автобуса "Богдан" врезался в маршрутку МАЗ, пострадали пять пассажиров, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как отметили в ведомстве, авария произошла 14 июля около 19:30. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.

— По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса "Богдан", двигаясь по улице Курортный проспект, совершил наезд на стоящий на остановочном комплексе маршрутный автобус МАЗ, — сказал собеседник агентства.

Всех пострадавших доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку по факту столкновения.