В Сочи на остановке столкнулись два автобуса, пять человек пострадали

Водитель автобуса "Богдан" врезался в маршрутку МАЗ, пострадали пять пассажиров, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как отметили в ведомстве, авария произошла 14 июля около 19:30. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.
— По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса "Богдан", двигаясь по улице Курортный проспект, совершил наезд на стоящий на остановочном комплексе маршрутный автобус МАЗ, — сказал собеседник агентства.
Всех пострадавших доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку по факту столкновения.
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