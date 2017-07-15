В США арестовали мужчину, который позвонил в полицию почти 100 раз за сутки

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В США арестовали мужчину, который позвонил в полицию почти 100 раз за сутки

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Абонент набирал номер, требовал вернуть деньги, но не называл своих имени и адреса.

Американец Майкл Мотт позвонил в центр коммуникаций полиции 98 раз, сообщает Foх News. Мужчина заявлял, что у правоохранителей его деньги, которые он намерен вернуть.

При этом Мотт не раскрывал своего имени и местонахождения. Полицейские обязаны отвечать на звонки, поэтому брали трубку все 98 раз.

— Вы никогда не знаете, что на каком звонке действительно может быть какая-то чрезвычайная ситуация. Мы должны относиться к каждому вызову так, будто это чрезвычайное положение, пока мы не будем убеждены в обратном, — отметили правоохранители.

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