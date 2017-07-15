Times обвинила в кибератаках на энергосети Британии связанных с РФ хакеров

По данным издания, группа кибервзломщиков якобы действовала по заданию российского правительства и ГРУ.

Британское издание Times утверждает, что на систему энергоснабжения Республики Ирландия и Великобритании в июне была совершена кибертатака. Несмотря на то что газета не приводит никаких фактов и доказательств, утверждается, что за атакой стоит группа хакеров, связанных с Россией. В частности, якобы через киберпреступников российские спецслужбы хотели получить доступ к системам контроля энергоснабжения.

Сообщается, что вредоносный код попал в систему управления энергосистемами через личную почту сотрудников. По словам источника издания, злоумышленники отправляли заражённые электронные письма инженерам, имеющим доступ к системам контроля энергоснабжения.

Журналисты указывают, что кибератака не вызвала сбоя в работе энергосистем стран, однако злоумышленники могли выкрасть информацию и пароли. В настоящий момент расследованием обстоятельств кибератаки занимается Национальный центр кибербезопасности Ирландии.