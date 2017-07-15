Запуск российских аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" отложен на год

В РАН объяснили это решение необходимостью взять паузу, потому что в 2020 году должен стартовать второй этап проекта "ЭкзоМарс".

Запуск на Луну российских орбитальных аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" перенесён на год — с 2020-го на 2021-й и с 2021-го на 2022-й. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Института космических исследований РАН, вице-президент академии Лев Зелёный.

— Посадочная станция "Луна-25" отправится в 2019 году. На 2020 год решено в лунной программе взять паузу, потому что в этом году должен стартовать второй этап проекта "ЭкзоМарс". Два межпланетных запуска в год, боюсь, наша промышленность пока не осуществит, — сказал он, отметив, что следующие этапы запланированы на 2021 и 2022 годы.

Напомним, первый этап российско-европейского проекта "ЭкзоМарс", нацеленного на исследование Марса, был осуществлён в 2016 году. В 2020-м будет реализован второй этап проекта, в рамках которого российское НПО имени С.А. Лавочкина должно создать посадочный модуль, а Европейское космическое агентство — марсоход. Помимо этого, НПО имени С.А. Лавочкина разрабатывает все российские лунные аппараты.