Роскосмос начнёт подготовку к полёту на Марс в 2019 году

Как отметили в корпорации, ключевые вопросы при полёте — обеспечение радиационной безопасности членов экипажа и средства доставки космонавтов.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что в 2019 году начнётся подготовка к полёту на Марс, представители корпорации пригласили NASA присоединиться к ним.

— Говорить, что в 2025 или в 2030 году люди полетят на Марс, по меньшей мере рано. Роскосмос идёт через отработку технологий на Луне: взлёт, посадка, межпланетный перелёт, защита от радиации, процессы в организме человека, — отмечается в сообщении.

Как отметили в корпорации, прежде чем отправлять человека на Марс, надо многое отработать с помощью "автоматов". Ранее глава подразделения NASA по пилотируемым полётам Билл Герстенмайер заявил, что управление не сможет отправить астронавтов на Марс в 2030-х годах при текущем уровне финансирования.

— Задача полёта на Марс не столько финансовая, сколько техническая, здесь есть огромные проблемы и вызовы, которые стоят перед учёными и инженерами, — отметили в Роскосмосе.

Как подчеркнули в пресс-службе корпорации, ключевыми вопросами остаются обеспечение радиационной безопасности членов экипажа и средства доставки космонавтов.