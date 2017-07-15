Американские и украинские военные провели учения по стандартам НАТО‍

Как сообщается, для выполнения задач в воздухе привлекли более 20 летательных аппаратов от Военно-морских, Воздушных сил и Сухопутных войск ВС Украины, Госпогранслужбы Украины и Военно-морских сил США.

Американские и украинские военные отработали авиационный компонент в рамках учений "Морской бриз — 2017", которые проходили в Николаеве, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Как подчёркивается, все элементы учений отрабатывались по стандартам НАТО.

— Участники учений отработали тактические проходы самолётов Р-8 Poseidon, вертолётов Ми-14, Ми-24 и Ми-8, работу с передовыми авианаводчиками Су-25, — сообщили в министерстве.

Отмечается, что был показательный полёт на конвертоплане, имитация выполнения поражения наземных целей из сложных видов манёвров самолётом МиГ-29. "Пострадавшего" эвакуировали на вертолёте Ка-27.