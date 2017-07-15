Захар Прилепин презентовал в Донецке аудиодиск "За Донбасс"

В музыкальный сборник вошло 38 песен музыкантов из России, ДНР, Германии и Греции.

Российский писатель и полковник армии ДНР Захар Прилепин презентовал в Донецке музыкальный сборник. На диске представлены композиции популярных музыкантов. Среди них Вадим Самойлов, Юля Чичерина, Игорь Растеряев, Юта, Драго, Рем Дигга, Глеб Корнилов и многие другие, а также сборник содержит песню самого Захара Прилепина. Всего на диске 38 песен, все они посвящены "крымской весне" и военному конфликту в Донбассе.

Как отметил сам Захар Прилепин, это уже второй сборник с песнями о Донбассе. Первый под названием "Мы не оставим города свои" включал в себя также 38 песен от популярных певцов и музыкантов России и Донбасса, а весь тираж разошёлся практически сразу. В настоящее время Захар Прилепин рассматривает возможность продажи дисков на территории России. Пока что они доступны на почтамтах ДНР.