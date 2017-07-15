"Это не просто слова". Кадыров прокомментировал своё заявление о ядерном ударе

Как уточнил глава Чеченской Республики, он готов отдать жизнь за Россию, если потребуется.

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью американскому телеканалу HBO, в ходе которого сделал заявление о США и возможностях применения ядерного оружия. В частности, он заявил, что "США для нас — не такое сильное государство, чтобы рассматривать его как врага России".

Но в то же время отметил, что даже если по России будет нанесён мощный удар, российские ядерные системы могут сработать автоматически. Позднее в своём телеграм-канале Рамзан Кадыров уточнил, что это были не просто слова.

— Это не просто слова, мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать, — написал глава Чеченской Республики.