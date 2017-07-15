Постпред РФ при ООН положительно оценил переговоры в Женеве по Сирии

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Постпред РФ при ООН положительно оценил переговоры в Женеве по Сирии

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Алексей Бородавкин. Фото: ©РИА Новости/Руслан Кривобок 

Бородавкин добавил, что осталось досогласовать технические вопросы по зонам деэскалации в САР.

Постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин положительно оценил переговоры в Женеве по Сирии.

Представитель называл важным результатом "Женевы-7" тот факт, что все делегации выразили готовность обсуждать терроризм. По словам Бородавкина, в перспективе это поможет объединить усилия в борьбе против угрозы.

— Другим важным достижением этого раунда стало то, что он стал больше сфокусирован на вопросах борьбы с терроризмом, — также сообщил постпред России при ООН.

Бородавкин напомнил, что был составлен список принципов и пунктов, которые помогут в обсуждении борьбы с терроризмом.

Зоны деэскалации в Сирии могут согласовать к следующему раунду переговоров, который состоится в сентябре.

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