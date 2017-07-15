Четыре взрыва прогремели на площади в Петрозаводске

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Четыре взрыва прогремели на площади в Петрозаводске

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Как сообщили Лайфу очевидцы, у киоска с прессой была обнаружена подозрительная сумка.

Четыре взрыва прогремели сегодня, 15 июля, в Петрозаводске на площади Гагарина. По вызову приехали полицейские, спасатели и несколько бригад скорой помощи. Об этом сообщает Leika.

Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Как сообщили очевидцы, перед вокзалом у киоска с прессой была обнаружена подозрительная сумка. Находку обследовали сапёры и собака.

— Скорее всего, чтобы не подвергать жизнь людей опасности, содержимое сумки решили взорвать контролируемыми зарядами, — отмечается в сообщении.

В дежурной части Отдела Росгвардии по Республике Карелия Лайфу добавили, что для разрушения сумки применялись гидроудары.

— Опасения не подтвердились, в сумке были личные вещи, просто она из плотного материала, — отметили в Росгвардии.

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