Четыре взрыва прогремели на площади в Петрозаводске

Четыре взрыва прогремели сегодня, 15 июля, в Петрозаводске на площади Гагарина. По вызову приехали полицейские, спасатели и несколько бригад скорой помощи. Об этом сообщает Leika.
Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).
Как сообщили очевидцы, перед вокзалом у киоска с прессой была обнаружена подозрительная сумка. Находку обследовали сапёры и собака.
— Скорее всего, чтобы не подвергать жизнь людей опасности, содержимое сумки решили взорвать контролируемыми зарядами, — отмечается в сообщении.
В дежурной части Отдела Росгвардии по Республике Карелия Лайфу добавили, что для разрушения сумки применялись гидроудары.
— Опасения не подтвердились, в сумке были личные вещи, просто она из плотного материала, — отметили в Росгвардии.
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