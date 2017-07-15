В украинском аэропорту задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

Утверждается, что гражданин РФ попал в базу международного розыска из-за подозрения в убийстве.

Украинские пограничники задержали россиянина в аэропорту Херсон. Как сообщает ведомство, его разыскивал Интерпол для привлечения к ответственности за убийство.

— Во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту Херсон пограничники херсонского отряда задержали гражданина Российской Федерации, на которого сработала база данных Интерпола, — говорится в сообщение Государственной пограничной службы Украины.

Сейчас гражданина России передали сотрудникам Национальной полиции. Укрбюро Интерпола в Киеве поставили в известность о случившемся.