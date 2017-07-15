Украинский МИД первым в стране получит от НАТО спецтехнику по кибербезопасности

Об этом заявил глава украинской миссии при альянсе Вадим Пристайко, отметив, что именно данное ведомство подвергается наибольшим угрозам.

Министерство иностранных дел Украины первым в стране получит от НАТО специальную технику по кибербезопасности. Об этом в интервью украинскому изданию "Зеркало недели" заявил глава украинской миссии при альянсе Вадим Пристайко. Он также отметил, что на днях было объявлено об окончании первой фазы проекта по укреплению кибербезопасности на Украине.

— Первая партия специальной техники поступит на усиление защиты информационной инфраструктуры именно МИД, — сказал Пристайко.

По его словам, союзники согласились с украинскими представителями в том, что наибольшим угрозам подвергается именно внешнеполитическое ведомство Украины.

Напомним, в конце июня на Украине произошла массовая хакерская атака. Ей подверглись банковский и энергетический сектора страны. Киберпреступники взломали серверы Нацбанка Украины, компаний "Укрэнерго", "ДТЭК", "Киевэнерго", магазинов "Ашан", мобильных операторов "Киевстар", Lifeсell, "Укртелеком", а также "Приват-банка" и других учреждений. Чтобы избежать хакерской атаки, серверы отключили в администрации Кличко.

Ранее Лайф писал о том, что вирус-вымогатель парализовал работу каждого десятого компьютера на Украине.