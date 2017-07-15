МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом

В ведомстве просят водителей соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от поездок во время непогоды.

В выходные в российской столице ожидается гроза и шквалистый ветер скоростью до 17 метров в секунду, сообщили в МЧС России.

Согласно прогнозу метеорологов, днём 15 июля и до 16 июля включительно в Москве вероятен сильный дождь, гроза, также возможен град.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве рекомендовали по возможности не выходить из дома, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Спасатели также напоминают о том, что не нужно прятаться под деревьями.