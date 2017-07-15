Раненную во время нападения в Хургаде россиянку выписали из больницы

Гражданка РФ сейчас находится в стабильном состоянии и хорошо себя чувствует. Женщина направляется в госпиталь в Каире на консультацию после операции.

Пострадавшая при нападении на туристов в Хургаде гражданка России выписана из больницы после операции. Женщина получила более десяти ранений в результате нападения вооружённого ножом мужчины на пляже.

— До недавнего момента она проходила лечение в госпитале "Эс-Салям" в Хургаде. Она чувствует себя хорошо, состояние стабильное. Она приняла приглашение Минздрава Египта и сейчас выписана из больницы и направляется в госпиталь в Каире, чтобы проконсультироваться с высококвалифицированными специалистами, в том числе с пластическими хирургами, — цитирует РИА "Новости" слова вице-консула Генконсульства РФ в Хургаде Эльдара Ибрагимова.

Как ранее писал Лайф, женщину уже прооперировали. Медики прогнозируют, что через несколько дней россиянка уже сможет вернуться домой.

Напомним, что, по предварительной информации, от рук преступника также пострадало пять женщин из Германии, Армении и Чехии. Две из них скончались.