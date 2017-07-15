МИД Германии: Берлин в ярости после убийства двух немецких туристок в Хургаде

По данным дипломатического ведомства ФРГ, нападение вооружённого ножом мужчины было преднамеренным.

Немецкие дипломаты заявили, что власти страны испытывают "смятение и ярость" после убийства двух немецких туристок в двух египетских отелях в Хургаде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей МИД ФРГ по связям с прессой.

— Согласно данным, которыми мы располагаем, нападение на иностранных туристов было преднамеренным. Это особенно коварный и преступный акт, который вызывает у нас грусть, смятение и ярость, — заявила представитель дипломатической службы ФРГ.

Как ранее писал Лайф, вечером 14 июля в Хургаде вооружённый ножом мужчина напал на отдыхающих. В результате атаки были убиты два человека, четверо получили ранения. Среди них была и россиянка. Её экстренно доставили в Россию и прооперировали. В настоящий момент здоровью женщины ничего не угрожает.