В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В Киеве около Апрельского переулка пятеро детей нашли рюкзак, в котором была обнаружена граната. Как сообщает украинский портал "112 Украина", находку они забрали с собой на игровую площадку.

— Дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку неподалёку, начали смотреть, что внутри, и нашли гранату, — говорится в сообщении.

Мужчина, который находился на площадке в этот момент, забрал у детей гранату и вызвал полицию. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.