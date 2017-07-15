В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой

Читайте также

В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой

1555

Фото: "112 Украина"

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В Киеве около Апрельского переулка пятеро детей нашли рюкзак, в котором была обнаружена граната. Как сообщает украинский портал "112 Украина", находку они забрали с собой на игровую площадку.

— Дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку неподалёку, начали смотреть, что внутри, и нашли гранату, — говорится в сообщении.

Мужчина, который находился на площадке в этот момент, забрал у детей гранату и вызвал полицию. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!