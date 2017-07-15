Московский школьник разоблачил шестерых кураторов, играя в "Синего кита"

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Московский школьник разоблачил шестерых кураторов, играя в "Синего кита"

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Фото: flickr.com

Мальчик вступил в "группы смерти", а, узнав правила, понял, что участие в "игре" может закончиться трагедией.

13-летний Магомед, ученик восьмого класса, добавился в несколько "групп смерти", чтобы узнать, чем так увлечены его одноклассники. Узнав правила "игры" и то, что победителям достаётся смерть, школьник сдал всех своих кураторов в МВД. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Правоохранители, получив ссылки на страницы шестерых кураторов, выяснили их данные. В ближайшее время полицейские планируют задержание. Как оказалось, трое из шестерых тоже школьники.

"Синий кит" — так называемая игра, участники которой выполняют ряд "заданий" со стороны "кураторов". Все "испытания" назначаются по Сети. После того как всё выполнено, финальным заданием становится самоубийство. Как правило, в эту игру ввязываются школьники или студенты начальных курсов.

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