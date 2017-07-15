Глава "Грузинских авиалиний" прокомментировал ограничение полётов в РФ

По мнению генерального директора авиакомпании, решение носит политический характер.

Генеральный директор компании "Грузинские авиалинии" Гиви Давиташвили заявил, что ограничение Россией полётов по маршруту Тбилиси — Москва не может быть главным образом связано с разногласиями по вопросу статуса аэропорта Жуковский, как отмечали ранее в российском Минтрансе.

— Тема Жуковского аэропорта — это вообще отдельная тема. Разногласия появились из-за того, что мы считаем, что Жуковский аэропорт является тем же московским аэропортом и он ничем от него не отличается, — сказал Давиташвили РИА "Новости", отметив, что по вопросу аэропорта не велось никаких переговоров.

Помимо этого, глава авиакомпании заявил, что в связи с разногласиями Россия уже отказала "Грузинским авиалиниям" осуществлять рейсы в Казань.

Также он рассказал, что Москва и Тбилиси договорились выполнять по 21 рейсу в неделю, поэтому решение об ограничении было для него неожиданным.

— Мы, представители авиакомпаний, смотрим на это как на бизнес, но, как мы видим, сторона РФ не рассматривает только бизнес и смотрит на это как на политическую часть, — добавил Давиташвили.

Ранее Лайф писал о том, что Россия ограничила полёты "Грузинских авиалиний".