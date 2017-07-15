Посольство России в Британии раскритиковало статью Times о хакерах

В материале издания указывалось, что взломщики якобы были наняты российскими спецслужбами.

Российское диппредставительство в Великобритании отреагировало на публикации в британской прессе о том, что якобы связанные с Россией хакеры совершили кибератаку на энергосети Ирландии и Британии. Главная претензия российских послов к газете Times, распространившей информацию о кибератаке, что никаких доказательств причастности властей России и её спецслужб даже не приводится.

— Журналистика избавляется от такой устаревшей концепции, как доказательства. На смену им пришли памфлеты, — говорится на странице посольства

Как ранее писал Лайф, британская газета Times сообщила, что на систему энергоснабжения Республики Ирландия и Великобритании в июне была совершена кибертатака. Ответственность за неё издание приписало группе хакеров, которые якобы связаны с российскими спецслужбами. По предположению журналистов, таким образом силовики намеревались получить доступ к системам контроля энергоснабжения двух стран.