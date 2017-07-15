Приспешники тьмы и вампиры. Толпы фриков посетили тату-конвенцию в Колумбии

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Приспешники тьмы и вампиры. Толпы фриков посетили тату-конвенцию в Колумбии

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Фото: ©GETTY IMAGES

Больше всего внимание привлёк артист Джейкоб Энджел, который называет себя Ангелом Смерти.

Трёхдневная тату-конвенция в колумбийском городе Медельин традиционно привлекла внимание всех местных фриков. Как пишет издание The Sun, звездой мероприятия стал артист Джейкоб Энджел, называющий себя Ангелом Смерти. Он прославился выступлениями, на которых подвешивает себя на потолке с помощью цепей и крюков.

<p>Джейкоб Энджел. Фото: ©GETTY IMAGES</p>

Энджел эпатировал публику нарядом из кожаных крыльев и бондажа. На ногах Ангела Смерти — обувь в виде копыт, а дополняют устрашающий образ многочисленный пирсинг и рисунки на лице. Энджел прославился на колумбийском телевидении как "настоящий вампир".

<p>Карлос Дехакиз. Фото: ©GETTY IMAGES</p>

Также на конвенции присутствовал Карлос Дехакиз, который привлекал внимание публики чёрными глазами, рогами и изобилием татуировок, в том числе и на языке.

<p>Себастьен Барреро. Фото: ©GETTY IMAGES</p>

Популярный татуировщик Себастьен Барреро тоже не смог пройти мимо такого события. Мужчина известен не только своим внешним видом, но и дружбой с местными музыкантами.

<p>Себастьен Барреро. Фото: ©GETTY IMAGES</p>

Тату-конвенция в колумбийском городе Медельин стартовала 14 июля и продлится три дня.

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