В Лондоне совершено ещё одно нападение с использованием кислоты

Несмотря на то что злоумышленники не смогли угнать мопед, им удалось скрыться от полиции.

В столице Великобритании совершено ещё одно нападение, предположительно, с использованием кислоты. По данным Скотленд-Ярда, инцидент произошёл накануне вечером на улице Баллардс-роад в районе Дагенэм.

По данным полиции, двое мужчин плеснули кислотой в лицо владельцу мопеда, после чего попытались украсть транспортное средство. Несмотря на то что им это не удалось, преступники смоги скрыться.

Пострадавшему оказали первую помощь и выписали из больницы.

Напомним, за сутки до происшествия в Лондоне было совершено пять нападений с использованием кислоты, в результате которых пострадало пять человек. Один из них получил серьёзные ожоги. Позже полиция задержала двух подростков.