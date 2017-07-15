Умерла единственная обладательница Филдсовской премии женщина-математик

Иранский учёный Мариам Мирзахани получила престижную награду в 2014 году за изучение римановых поверхностей.

Сегодня, 15 июля, стало известно о смерти иранского математика Мариам Мирзахани. У математика некоторое время назад обнаружили рак, сообщают местные СМИ.

Учёный стала первой в истории женщиной — лауреатом престижной Филдсовской премии. Мариам Мирзахани получила премию за "выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей, а также их пространства модулей".