На юге Сахалина отец с пятилетним сыном утонули в озере

По предварительной информации, ребёнок перевернулся на надувном круге, а родитель бросился ему на помощь.

В Долинском районе Сахалинской области 35-летний мужчина и его пятилетний сын утонули, купаясь в местном озере. Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону инцидент произошёл 15 июля.

— К месту были направлены сотрудники ГИМС и водолазы Сахалинского ПСО МЧС России им. В.А. Полякова. После прибытия водолазы приступили к обследованию дна озера. Спустя короткое время тела были обнаружены и подняты на поверхность, — рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что ребёнок перевернулся на надувном круге, а родитель бросился ему на помощь. В результате оба погибли.