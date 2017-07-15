Украинского архиепископа не пустили в Белоруссию

По словам священнослужителя, пограничники не объяснили ему причину подобного решения, а также срок, на который введён запрет.

Белорусские пограничники не пустили в страну украинского архиепископа Святослава (Логина), который также является членом Рады объединения белорусов мира "Батькивщина". Как сообщают украинские СМИ, он был задержан в пограничном пункте пропуска Новая Гута.

По словам священнослужителя, ему заявили о запрете на въезд в Белоруссию, не объяснив при этом причин подобного решения. Помимо этого, архиепископу не сказали, в течение какого срока он не сможет пересекать границу государства.

По данным СМИ, инцидент произошёл 14 июля, когда архиепископ ехал на VII Съезд белорусов мира.