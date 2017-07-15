Московский концерт Depeche Mode будет охранять тысяча сотрудников Росгвардии

Перед началом выступления кинологи со служебными собаками и сотрудники инженерных подразделений проверили стадион "Открытие-арена" на предмет взрывных устройств.

Безопасность на субботнем концерте группы Depeche Mode в Москве обеспечит примерно тысяча военнослужащих и сотрудников Центрального округа войск Национальной гвардии Российской Федерации совместно с сотрудниками МВД. Об этом говорится в сообщении Росгвардии.

Силы ведомства сейчас развёрнуты у стадиона "Открытие-арена", где и пройдёт сегодня выступление известного британского коллектива.

Предыдущий концерт Depeche Mode состоялся в Санкт-Петербурге. Вчерашнее выступление в Северной столице собрало более 25 тысяч человек.