На Украине арестовали депутата Рады от "Оппозиционного блока" Добкина

По мнению следствия, народный избранник незаконно завладел недвижимостью в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов.

Киевский суд постановил арестовать на два месяца депутата Верховной рады от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Однако, как сообщает украинский телеканал "112", судья оставил право залога на сумму в 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов. — Прим. ред.). Притом ранее сам депутат заявлял, что прокуратура требует от суда назначить сумму залога в размере 5,7 миллиона долларов.

Отметим, по версии следствия, Михаил Добкин, будучи несколько лет назад губернатором Харьковской области, мошенническими схемами незаконно перевёл в свою и чужую собственность 78 гектаров муниципальной земли. Общая стоимость похищенного составила около 8,5 миллиона долларов. Сам же депутат свою причастность к преступлению не признаёт, отмечая, что попытки его осудить — это попытки оказать влияние и запугать его коллег по Верховной раде.