В Кремле предупредили о новых природных аномалиях

По мнению советника президента по вопросам изменения климата, резкая смена погоды связана с глобальным потеплением.

Погодные аномалии, которые наблюдаются этим летом, могут участиться. Об этом на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вытегре заявил советник президента по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.

Он рассказал, что температурные контрасты между полюсами уменьшаются в связи с потеплением в Арктике, что и способствует резкой перемене погоды.

— Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в Атлантическом и Европейском секторе, — добавил он.

В данных обстоятельствах эксперт считает необходимым принимать во внимание погодные условия при реализации мероприятий по обеспечению гидрометеорологической и экологической безопасности, что снизит риски при проведении спасательных операций. Помимо этого, Бедрицкий обратил внимание на необходимость изучения Северного Ледовитого океана и его влияния на атмосферные циклоны.

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