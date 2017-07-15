Два немецких истребителя сопроводили летевший из Хургады пассажирский самолёт

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Два немецких истребителя сопроводили летевший из Хургады пассажирский самолёт

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Фото: ©Flickr / fdecomite

Как отмечается, воздушные суда ФРГ решили поднять в воздух после того, как потеряли связь с египетским бортом.

Немецкая служба обеспечения безопасности полётов на некоторое время потеряла связь с пассажирским самолётом, который направлялся из Хургады, сообщает spiegel.de. Истребители должны были сопроводить лайнер над территорией Германии.

Сообщается, что связь с пассажирским воздушным судном восстановили прежде, чем военные к нему приблизились. Лайнер благополучно приземлился в Мюнстере.

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