В Южном Судане арестовали главу государственного телевидения

Это случилось после того, как он распорядился не транслировать в прямом эфире выступление президента страны во время празднования Дня независимости.

Глава государственного телевидения Южного Судана Адиль Фарис Майат был арестован после того, как в стране не показали в прямом эфире трансляцию выступления президента страны Сальва Киира во время празднования Дня независимости. Об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на супругу чиновника.

По её словам, супруг отказался от прямой трансляции "во избежание каких-либо технических трудностей", однако его решение было расценено властями как знак протеста и заговора. Жена Майата также сообщила, что с момента его ареста 10 июля она не может с ним увидеться или связаться.