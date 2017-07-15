Трамп нанял дополнительного адвоката для разбирательств из-за России

По мнению политологов, авторитетный адвокат Тай Кобб поможет президенту США лучше информировать своих помощников в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп нанял известного адвоката вашингтонской юридической конторы Hogan Lovells Тая Кобба для защиты своих интересов в скандалах, возникающих из-за контактов американского лидера с представителями России. Об этом сообщает газета The New York Times. Издание уточняет, что главной обязанностью звёздного адвоката будет помощь личному юристу главы государства Марку Касовицу.

Как предполагают журналисты и эксперты, первым же шагом нового адвоката Трампа может стать работа по улучшению взаимосвязи между президентом и его помощниками. В частности, Дональд Трамп мог бы заранее информировать помощников о своих решениях, что в свою очередь облегчит им работу с прессой и благоприятно скажется на образе главы государства, пишет издание.

Отметим, весной этого года пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил журналистам, что отныне всеми вопросами по поводу контактов Трампа и его команды с российскими официальными лицами будет впредь заниматься личный юрист Марк Касовиц.