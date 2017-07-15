"Единая Россия" выдвинула почти 1,5 тысячи кандидатов на муниципальные выборы

Выборы в 125 районах Москвы пройдут 10 сентября. Согласно их итогам будут распределены 1502 депутатских мандата.

Столичное отделение "Единой России" выдвинуло 1478 кандидатов на муниципальные выборы в Москве. Как отметил во время своего выступления на конференции партии секретарь московского отделения Андрей Метельский, кандидаты были отобраны по результатам предварительного партийного голосования. Он также отметил, что в этом году в голосовании приняли участие около восьми с половиной тысяч человек.

Ранее кандидатов на выборы в Москве выдвинули КПРФ, ЛДПР, "Справедливая России", Партия роста, "Коммунисты России" и "Альянс зелёных".

Напомним, выборы пройдут 10 сентября во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В результате выборов будут распределены 1502 депутатских мандата.