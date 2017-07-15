Франция призвала отменить санкции против Катара

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Франция призвала отменить санкции против Катара

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Фото: © REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан отметил, что экономические меры затрагивают население.

Власти Франции призвали отменить введённые санкции, которые затрагивают население Катара, сообщает Reuters.

— Франция призывает к как можно более скорой отмене мер, затрагивающих население, в частности семьи, члены которых из разных стран и были разделены, — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Данное заявление Жан-Ив Ле Дриан сделал во время визита в Доху. Как сообщается, 15 июля глава МИД планирует отправиться в Саудовскую Аравию, а 16 июля он посетит Кувейт и ОАЭ.

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