В Белом доме появится "питбуль" Трампа по борьбе со СМИ

Такую роль себе определил заместитель помощника главы администрации президента Себастьян Горка.

Заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка сказал в эфире телеканала Fox News, что отныне он будет отвечать на сообщения о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией. Таким образом, он по собственной инициативе будет выполнять роль "питбуля президента".

Он отметил, что раньше телеканалы CNN и MSNBC имели хорошую репутацию, однако в связи с многочисленными обвинениями американского лидера в связях с РФ сейчас эти СМИ находятся в кризисе недоверия.

Горка обратил внимание на то, что СМИ не представляют доказательств деятельности команды Трампа, поэтому в его задачи будет входить дать это понять представителям СМИ.

Напомним, CNN регулярно затрагивает в своих сюжетах тему "связей" администрации Трампа с РФ, из-за чего американский лидер обвинил телеканал в распространении фейковых новостей.