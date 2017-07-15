В глазу у британки обнаружили 27 потерявшихся линз

Офтальмолог, который удалил линзы из глаза женщины, признался, что это первый подобный случай за 20 лет практики.

Британский офтальмолог Рупал Морджария обнаружила в глазу своей пациентки 17 линз во время её первого осмотра и ещё 10 во время второго. Как сообщает The Mirror, пациентка пришла к врачу, чтобы удалить катаракту, и даже не предполагала, что в её глазу находится такое количество линз.

По признанию офтальмолога, это первый подобный случай за 20 лет практики. Из-за того, что пациентка ходила с линзами слишком долго, у неё образовалось гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока.

Спустя две недели после удаления линз пациентка сказала, что чувствует себя лучше.