Семилетней британке грозят годы операций из-за батарейки в носу

Элемент питания электроэнергией находился в ноздре маленькой девочки более пяти месяцев.

Семилетняя британка Кесли Хит вставила себе в нос батарейку после того, как та выпала из игрушки. Как сообщает газета Daily Mail, инцидент произошёл, когда девочка жила в детском доме.

Спустя некоторое время её удочерила семья. Новые родители обнаружили, что у девочки пошли коричневые выделения из носа, и обратились к врачу. Рентгеновские снимки показали, что внутри находился элемент питания электроэнергией. Он пробыл в носу Келси пять месяцев.

Батарейку изъяли, но теперь девочке предстоят годы операций, так как она сожгла перегородку носа. Сейчас Келси мучается от постоянных кровотечений.