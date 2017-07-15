ВСУ заявили об отсутствии обстрелов в районе, где ранили нардепа Дейдея

Ранее украинского парламентария доставили на вертолёте в город Днепр. По факту ранения возбуждено уголовное дело.

ВСУ заявили о том, что в районе Авдеевки в Донбассе на момент ранения депутата Рады от фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея не было зафиксировано обстрелов.

— Единственный обстрел из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи промзоны. То есть обстрелов из миномётов и другого тяжёлого вооружения в это время тем более зафиксировано не было, — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Донбассе.

Ранее Лайф писал, что под Авдеевкой был ранен украинский нардеп Евгений Дейдей. Его доставили в Днепр на вертолёте. По данному факту возбуждено уголовное дело.