Траты Трампа могут привести к образованию дыры в $720 млрд в бюджете США

Читайте также

Траты Трампа могут привести к образованию дыры в $720 млрд в бюджете США

8

Президент США Дональд Трамп. Фото: ©РИА Новости/Ирина Калашникова

В Управлении конгресса по бюджету считают, что президент полагается на слишком оптимистичные прогнозы.

В Управлении конгресса США по бюджету заявили, что план президента США Дональда Трампа по расходам может спровоцировать дефицит в $720 миллиардов. Как сообщает Fox News, в управлении считают, что глава Белого дома настроен слишком оптимистично в вопросе экономического роста.

— Президент построил свой бюджет, основываясь на фантастических прогнозах, — заявил представитель комитета по бюджету палаты представителей Джан Ярмут.

Сообщается, что Трамп сократит существующий госдолг, который составляет порядка $20 триллионов, на $3,3 триллиона, а не на $5,6 триллиона, как прогнозируют в администрации президента.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!