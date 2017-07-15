Траты Трампа могут привести к образованию дыры в $720 млрд в бюджете США

В Управлении конгресса по бюджету считают, что президент полагается на слишком оптимистичные прогнозы.

В Управлении конгресса США по бюджету заявили, что план президента США Дональда Трампа по расходам может спровоцировать дефицит в $720 миллиардов. Как сообщает Fox News, в управлении считают, что глава Белого дома настроен слишком оптимистично в вопросе экономического роста.

— Президент построил свой бюджет, основываясь на фантастических прогнозах, — заявил представитель комитета по бюджету палаты представителей Джан Ярмут.

Сообщается, что Трамп сократит существующий госдолг, который составляет порядка $20 триллионов, на $3,3 триллиона, а не на $5,6 триллиона, как прогнозируют в администрации президента.