Геращенко показал СМС от Вороненкова, отправленное за две минуты до убийства

Народный депутат рассказал, что в сообщении абонент писал об отправленном интервью.

Народный депутат Антон Геращенко показал СМС-сообщение, которое было отправлено бывшим депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым в 11:21 — как уверяет парламентарий, за две минуты до смерти. Об этом сообщают украинские СМИ.

— Денис Вороненков погиб в 11:23. А последнее своё СМС он написал мне о том, что он мне сбросил интервью, и написал мне о том, чтобы я посмотрел его. Говорил, что главный редактор был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается". Я ответил: "Гуд", — прокомментировал нардеп.

Напомним, бывший депутат Госдумы РФ был убит 23 марта в центре Киева. Стрелявший в Вороненкова получил ранение и позже скончался в больнице.

Отметим, что в день убийства Вороненкова Геращенко заявил, что за два дня до произошедшего получал письмо от бывшего депутата Госдумы РФ. Он рассказывал, чем бы хотел заниматься.