Единственную выжившую в стрельбе под Тверью не признают потерпевшей

Когда убийца, расстрелявший девять человек, искал её, девушка пряталась под одеялом.

Выжившая в стрельбе под Тверью Марина Коныгина написала жалобу главе СКР, так как её отказались признать потерпевшей. Как сообщает паблик Mash, девушка всё ещё находится в статусе свидетеля.

— На данный момент Марину потерпевшей не признали. Она, естественно, потерпевшая в этой страшной трагедии, ей был причинён существенный моральный вред. Плюс ко всему я считаю, что Егорова надо привлекать не только за убийство девяти человек, но ещё за покушение на убийство Марины. Потому что если бы он её там нашел, он бы, естественно, её лишил жизни. Была прямая угроза её жизни и здоровью. Егоров до начала совершения преступления её видел. Она самая молодая была, её легко было запомнить. И по всем действиям его было понятно, что он ищет её. Он заглядывал под кровать, он два раза заходил в комнату, — говорит адвокат Андрей Мишонов.

Всё это время Сергей Егоров отстреливал на дачном участке людей. Ночью 4 июня в посёлке Редкино погибло девять человек.

Недавно состоялась очная ставка между Мариной и стрелком. Сергей Егоров ни разу не взглянул в глаза девушке. Он даже не попросил прощения.

— На очной ставке после того, как я его увидела, он ни разу не посмотрел мне в глаза. Вёл он себя, скажем так, тихо. При этом при всём, когда ему задавали вопросы, он отвечал, что он ничего не помнит. Не соглашался с некоторыми фактами, которые говорила. И некоторые моменты такие были, где он агрессировал, — рассказала Марина Коныгина.

Экспертиза признала Егорова вменяемым на момент преступления. Марина потеряла в этой бойне любимого. Вместе с Вячеславом Савельевым они были больше двух лет и осенью собирались пожениться. Сейчас родственники погибшего Вячеслава выгоняют Марину, которая ещё не успела отойти от потрясения, из квартиры. До смерти мужчины пара жила вместе как полноценная семья.