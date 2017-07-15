Теон полетит на драконе, Джорах умрёт. Что ещё нагадали актёры "Игры престолов"

Актёры сериала "Игра престолов" взяли в руки специальный "магический шар", чтобы рассказать о судьбе своих героев. Об этом сообщает Mashable.
Устройство сделано следующим образом: в шаре вращается 20 вариантов ответов. Гадающий задаёт вопрос, сильно трясет шар и рассказывает, что показала "магия".
Bend the knee.— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 15 июля 2017 г.
Stream #GameofThrones Season 6 on @HBO before #WinterIsHere: https://t.co/1VBR1GDnO4 pic.twitter.com/gzoS6txZ15
Прогнозы актёров, правда, неутешительны. Например, согласно предсказаниям, Джораха Мормонта в новом сезоне ждёт смерть. Теон может полетать на драконе. А Санса Старк будет всех раздражать.
“Fight every battle everywhere.”— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 июля 2017 г.
On 7.16, #WinterIsHere. pic.twitter.com/wSvp3hHvZZ
Напомним, серии седьмого сезона "Игры престолов" зрители увидят начиная с 16 июля. Планируется показать семь новых эпизодов.
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