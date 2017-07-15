Теон полетит на драконе, Джорах умрёт. Что ещё нагадали актёры "Игры престолов"

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Теон полетит на драконе, Джорах умрёт. Что ещё нагадали актёры "Игры престолов"

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Артисты в шутку решили использовать "магический шар", чтобы узнать судьбу героев.

Актёры сериала "Игра престолов" взяли в руки специальный "магический шар", чтобы рассказать о судьбе своих героев. Об этом сообщает Mashable.

Устройство сделано следующим образом: в шаре вращается 20 вариантов ответов. Гадающий задаёт вопрос, сильно трясет шар и рассказывает, что показала "магия".

Прогнозы актёров, правда, неутешительны. Например, согласно предсказаниям, Джораха Мормонта в новом сезоне ждёт смерть. Теон может полетать на драконе. А Санса Старк будет всех раздражать.

Напомним, серии седьмого сезона "Игры престолов" зрители увидят начиная с 16 июля. Планируется показать семь новых эпизодов.

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