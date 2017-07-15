В "Оппозиционном блоке" соберут 50 млн гривен, чтобы внести залог за Добкина

На следующей неделе депутаты решат, сколько денег должен будет внести каждый из них, чтобы вызволить коллегу из-за решётки.

Украинские депутаты из "Оппозиционного блока" намерены собрать деньги для того, чтобы внести залог за своего однопартийца Михаила Добкина. Об этом заявил депутат Вадим Новинский.

— И я, и все остальные члены нашей команды будем помогать своему другу и коллеге выйти из этой ситуации, чтобы он ни одной минуты не находился в заключении в следственном изоляторе, — сказал он. — Буквально на следующей неделе будет известно, сколько денег внесёт каждый из нас в это благородное дело.

Ранее Лайф писал о том, что на Украине арестовали депутата Верховной рады от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов гривен.