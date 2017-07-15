17-летняя американка убила двух сестёр, протаранив дом на авто

Согласно предварительной информации, она находилась под действием запрещённых веществ.

17-летняя американка протаранила дом в американском штате Индиана, ехав со скоростью около 128 километров в час. Издание Daily Mail сообщает, что в результате погибли две сестры, в этот моменты смотревшие телевизор в гостиной. Их мать также получила незначительные травмы.

Виновницу аварии арестовали. В автомобиле помимо неё находились пассажиры, отделавшиеся парой царапин.

За действия, которые привели к смерти 17-летней Хэйли и девятилетней Кэлли Фуллертон, девушку хотят судить как взрослую, несмотря на то, что она несовершеннолетняя.

Предварительно установлено, что в момент аварии девушка была под действием запрещённых веществ.