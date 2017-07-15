Пушков рассказал, почему вместо декларации саммита Украина — ЕС получился "пшик"

По словам сенатора, отсутствие итогового заявления можно объяснить расколом европейских стран по вопросу присоединения Украины к ЕС.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, почему на саммите Украина — ЕС не было принято итоговой декларации. По мнению сенатора, это произошло потому, что большинство стран ЕС против вступления страны в объединение.

— Украина стала фактором раскола в ЕС: польско-литовская уния хочет видеть её в ЕС, остальные резко против. Поэтому вместо декларации — пшик, — написал Пушков в своём "твиттере".

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал итоговое заявление ненужной бумажкой, которая повторяет то, о чём уже сказано в соглашении об ассоциации.